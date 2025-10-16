「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−５ドジャース」（１４日、ミルウォーキー）ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第２戦が行われ、ドジャースがブルワーズに連勝した。先発の山本由伸投手（２７）が１１１球を投げ、９回３安打１失点で日本投手初のポストシーズン（ＰＳ）完投勝利の偉業を達成。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、七回に２０打席ぶりの安打となる右前適時打で貴重な追加点