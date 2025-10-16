名古屋市は、2025年8月に起きた住民基本台帳ネットワークシステム障害の影響で、計245人のマイナンバーカードが失効したことを発表しました。 名古屋市によりますと、8月12日、市の住民基本台帳ネットワークシステムに障害が発生し、国などのシステムとの連携が一時できなくなりました。この障害が起きた日に、市内の区をまたぐ住所異動の届出などをした245人のマイナンバーカードが、デ