16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万7950円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては277.33円高。出来高は1万4084枚となっている。 TOPIX先物期近は3199.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物