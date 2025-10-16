NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長は、加盟国が資金を負担してアメリカ製の兵器をウクライナに供給する枠組みに、16カ国以上が参加を表明したと発表しました。ルッテ事務総長は15日、ブリュッセルで行われたNATO国防相理事会の後に会見を行い、主要な議題となっているウクライナへの支援について「重要な進展があった」と述べました。ウクライナに対する武器支援は、「PURL（ウクライナ重点必需品リスト）」という、NATO加