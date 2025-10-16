仕事と家事のワンオペに限界 夫に助けを求めるも「疲れとる」Walkerplus

仕事と家事のワンオペに限界 夫に助けを求めるも「疲れとる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 魚田コットン氏が、夫婦関係をテーマにしたエッセイ漫画を発表した
  • 家事と育児のワンオペに限界を迎え、夫に助けを求めた際に拒否された
  • 話し合いたいときに夫がだんまりを貫く態度に嫌悪感を抱いたという
記事を読む

おすすめ記事

  • 「痛みを乗り越えて母になるんだよ」無痛分娩を断固拒否する夫に怒りが湧いた話
    「痛みを乗り越えて母になるんだよ」無痛分娩を断固拒否する夫に怒りが湧いた話 2025年10月15日 8時28分
  • 「大丈夫？」家族からの気遣いは、うつ病を患う夫にばかり向けられて｜夫がうつになりました【ママリ】
    「大丈夫？」家族からの気遣いは、うつ病を患う夫にばかり向けられて｜夫がうつになりました【ママリ】 2025年10月15日 20時30分
  • ドン引き…妊活仲間のグループLINEへ「無配慮な報告」を投下。心中の本音にゾッ【ママリ】
    ドン引き…妊活仲間のグループLINEへ「無配慮な報告」を投下。心中の本音にゾッ【ママリ】 2025年10月10日 21時0分
  • 夫にSOSを求めた妻「家事も育児も不平等！」働き続ける妻と「ゴミ捨てだけ夫」との関係はついに破綻？【作者に聞く】
    夫にSOSを求めた妻「家事も育児も不平等！」働き続ける妻と「ゴミ捨てだけ夫」との関係はついに破綻？【作者に聞く】 2025年10月13日 5時0分
  • 作業着姿で授業参観にやってきた父。つい「ママがよかった」と口にしてしまい...【みなさんの体験記】
    作業着姿で授業参観にやってきた父。つい「ママがよかった」と口にしてしまい...【みなさんの体験記】 2025年10月15日 21時1分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
    2. 2. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
    3. 3. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
    4. 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
    5. 5. 歌手のサンディーさん死去 34歳
    6. 6. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    7. 7. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
    8. 8. さんま わざと遠くに駐車する訳
    9. 9. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
    10. 10. 手取り7万円 まるで奴隷契約か
    1. 11. 田中みな実 JK時代の激モテ話
    2. 12. 入浴ロケで「下半身が丸見えに」
    3. 13. 前橋市長、県知事は「おかしい」
    4. 14. 飼育員にカスハラ LIVE配信変更
    5. 15. 橋下氏 高市氏の姿勢に危機感
    6. 16. 高市氏待ち受ける短命政権の恐れ
    7. 17. 「黒帯」2人そろって結婚を発表
    8. 18. 画面が急に YouTubeで障害発生か
    9. 19. 暴れるヤンキー客に店主ピシャリ
    10. 20. 83歳男性殺害か「倒さなければ」
    1. 1. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
    2. 2. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    3. 3. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
    4. 4. 橋下氏 高市氏の姿勢に危機感
    5. 5. 前橋市長、県知事は「おかしい」
    6. 6. 飼育員にカスハラ LIVE配信変更
    7. 7. 高市氏待ち受ける短命政権の恐れ
    8. 8. 暴れるヤンキー客に店主ピシャリ
    9. 9. 83歳男性殺害か「倒さなければ」
    10. 10. カップ麺醤油味 1位にプロも脱帽
    1. 11. 横須賀死亡事故 1億超の請求へ
    2. 12. 首相官邸に横浜花博マスコット
    3. 13. 格安パン 専門家が語るリスク
    4. 14. 抗議受けるも映像を再使用 謝罪
    5. 15. 米倉 1話500万のギャラ譲れずか
    6. 16. とうとう妻まで…市長の過ち指摘
    7. 17. 「1日3食」いつから始まった?
    8. 18. 「夫は捨てた」女性が掴んだ幸せ
    9. 19. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
    10. 20. 私の恥ずかしい動画…被害者発見
    1. 1. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
    2. 2. 野田聖子議員 息子の行動に不安
    3. 3. 亀井静香氏が古巣批判か 騒然
    4. 4. 高市首相なら「もっと弱くなる」
    5. 5. 公明&国民民主の党首 16日会談へ
    6. 6. 高市氏 維新・吉村氏に協力要請
    7. 7. 写真で査定 次世代フリマアプリ
    8. 8. 火葬場に謎の女性 遺体見て笑う
    9. 9. 毒親問題を放置 40・50代の末路
    10. 10. 玉木代表 自民との連立に慎重
    1. 11. 万博会場内ストア 販売を継続へ
    2. 12. 佐々木希も「キュートだぜぇ〜」
    3. 13. 幼稚園の先生「43才おめでとう」
    4. 14. くら寿司の迷惑客 素手食い拡散
    5. 15. くら寿司 迷惑行為の発覚に声明
    6. 16. 高市氏の称賛されるべきところ
    7. 17. 維新の副首都構想 協議体設置へ
    8. 18. もし高市早苗氏が首相になったら
    9. 19. 実は多い? 食洗機のデメリット
    10. 20. 公明・斉藤氏に「激甘」と非難が
    1. 1. 安い生理用ナプキン「大失敗」
    2. 2. 太陽光 世界最廉価の電力源に
    3. 3. 娘を虐待した男殺害 父の出馬
    4. 4. ハマス返還の遺体「人質でない」
    5. 5. 猫を虐待し殺害 日本人男を起訴
    6. 6. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
    7. 7. 板挟み 日本を縛る「3つの鎖」
    8. 8. ベルギー NATOの新たな枠組みへ
    9. 9. BABY MONSTER 爆発的な勢い
    10. 10. インドネシアで噴火 8000人避難
    1. 11. BTS寄付の使い道不明 韓国で波紋
    2. 12. 中国 蒸し菓子「花餑餑」に注目
    3. 13. 「Pixel 10 Pro Fold」実機検証
    4. 14. 日本から帰国した後の最大の禁断症状は「人が嫌いになる」こと―訪日中国人
    5. 15. ドイツ 従軍慰安婦像の撤去命令
    6. 16. カンボジアで韓国人誘拐被害か
    7. 17. ディアンジェロさんが死去 51歳
    8. 18. 博物館の公式? 中国版インスタ
    9. 19. 北朝鮮の軍事パレードに嘆く声
    10. 20. ハマス武装解除しなければ…警告
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 画面が急に YouTubeで障害発生か
    3. 3. 固定資産税 払い続けると負担に
    4. 4. 「UFOキャッチャー」人気の背景
    5. 5. 他社と1兆円差 三菱「神の一手」
    6. 6. 年金は65歳から 通説に警鐘
    7. 7. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    8. 8. AIで「性的コンテンツ」表示へ
    9. 9. 日本で唯一の「黒いSL」復活へ
    10. 10. 年金支給停止 改定は改悪か?
    1. 11. 都内で出産したら…費用に仰天
    2. 12. 金持ちだけ知ってる 資産増の技
    3. 13. iDeCoに「FANG+」登場 老後安泰
    4. 14. 年収400万円の負担はどう変わる?
    5. 15. 鬼丸 三菱UFJカードの仕様変更
    6. 16. 大江戸線 3駅増設する方向で調整
    7. 17. 【判明】｢本格空母｣導入を防衛省が検討開始か
    8. 18. 若い世代の住宅購入が増加傾向
    9. 19. 「失敗してはいけない」時代遅れ
    10. 20. 夢のマイホームも家計を圧迫
    1. 1. 「小惑星帯」はいつ終わるのか
    2. 2. ヨドバシ建物26店舗の大規模刷新
    3. 3. 嫌われ者になったAIの「言葉」
    4. 4. PayPayのキャンペーンに新市
    5. 5. 楽天モバイル「最強プラン」とは
    6. 6. 保存先はHDDかSSDか 回答編
    7. 7. 「神の海老バーガー」限定発売へ
    8. 8. 「Xiaomi 15」が3万円引きで登場
    9. 9. MSが共同開発 携帯ゲーミングPC
    10. 10. 「Altamides」の知られざる実態
    1. 11. 千葉 データセンターへの投資増
    2. 12. 「PostgreSQL」の提供を開始
    3. 13. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
    4. 14. ニトリ ドラム式洗濯乾燥機発売
    5. 15. Gboard 新型キーボードを発表
    6. 16. 装着感抜群 JBLイヤホンの魅力
    7. 17. Huaweiが「下取りキャンペーン」
    8. 18. LINEでブロック&削除 使い分け方
    9. 19. Switch版「ドラクエ」がお得に
    10. 20. アンダーアーマーが最大56%OFFに
    1. 1. 手取り7万円 まるで奴隷契約か
    2. 2. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
    3. 3. F1 角田に「完全追放」の可能性
    4. 4. MLB屈指の内野手FAで 村上影響は
    5. 5. ジーコ氏 ブラジル逆転負け分析
    6. 6. 衝撃タックルでブラジルを粉砕
    7. 7. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
    8. 8. 大谷翔平に 特定条件下で弱点が
    9. 9. 人口52万人の小国が W杯初出場へ
    10. 10. 判定に激昂 久保建英が本音吐露
    1. 11. ブラジル「ミスの連鎖」起きた訳
    2. 12. 前原雄大さん死去 麻雀連盟発表
    3. 13. 珍事 64キロのボールが死球に
    4. 14. 山本由伸のPS完投「歴史的快挙」
    5. 15. 伊東純也 ブラジル戦の負傷告白
    6. 16. 「ド軍のエース」由伸に現地感嘆
    7. 17. ソフトBがCS敗退なら 補強動く?
    8. 18. 阪神はCS勝てるのか 評論家見解
    9. 19. 阪神助っ人右腕めぐり大争奪戦か
    10. 20. 離婚報告から3カ月「お寿司始めたってよ!!」人気芸人犇辰転身瓩鮟性タレントが報告「お寿司屋さんまで？」「凄い美味しそう」
    1. 1. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
    2. 2. 歌手のサンディーさん死去 34歳
    3. 3. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
    4. 4. さんま わざと遠くに駐車する訳
    5. 5. 田中みな実 JK時代の激モテ話
    6. 6. 入浴ロケで「下半身が丸見えに」
    7. 7. 「黒帯」2人そろって結婚を発表
    8. 8. 騒然 アイドルが同時に休止発表
    9. 9. 同時処分…社内恋愛禁止に抵触か
    10. 10. 番組スタッフ 桐谷さんに圧力か
    1. 11. Ayase 指のタトゥーに動揺する声
    2. 12. ミセス「大切なお知らせ」の続報
    3. 13. 10年前にブレイクした芸人が激変
    4. 14. 行儀悪い オダジョーに厳しい声
    5. 15. 「離婚しそう」板野が投稿に警告
    6. 16. 顔が変わった? 指原莉乃が反応
    7. 17. 料理研究家 二股騒動の指摘続出
    8. 18. 年2~3回発作爆発 濱家の痛風事情
    9. 19. 宇垣 ランジェリー姿解禁の理由
    10. 20. 近藤春菜 フォロワー毎晩200人減
    1. 1. 広末の抗議が番組制作に影響も
    2. 2. 「わがまちうどん47」全国で販売
    3. 3. 上品な「白髪ぼかしヘア」が人気
    4. 4. マック ストファイとコラボ販売
    5. 5. 「放置子」視点で描く衝撃の実話
    6. 6. 「お文具といっしょ」がコラボ
    7. 7. ワークマンの「優秀パンツ」紹介
    8. 8. 竹内涼真の演技力が絶賛される訳
    9. 9. 100日で1000服を断捨離 基準は?
    10. 10. 息子へ夫から「初めての誘い」
    1. 11. 目が離せない「Uniqlo U」新作
    2. 12. 「PGブラ」新色「ベージュ」登場
    3. 13. 発熱で早退したい 上司の激励
    4. 14. GUのグレー色パンツで大人見え
    5. 15. 楽ちんでオシャレ しまむら新作
    6. 16. 「一目惚れ」しそうなZARAバッグ
    7. 17. 「ヴィタメール」が日本上陸
    8. 18. 定時退社も K田の職場の体質
    9. 19. 50代シンママ 努力でついに一転
    10. 20. 週6ユニクロで綺麗めコーデ