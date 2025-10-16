NATO＝北大西洋条約機構は15日、ブリュッセルで国防相理事会を開き、防空体制の強化に向け、無人機対策などを急ぐ方針を発表しました。NATOは15日、ブリュッセルの本部で国防相理事会を開き、無人機への対策などを強化すると発表しました。ルッテ事務総長は会合後の会見で、「無人機に対する能力を強化するため、追加の措置を講じる」と述べました。また、無人機の技術に秀でているウクライナと協力して防衛技術の革新を加速すると