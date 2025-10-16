子どもにも人気の秋野菜・さつまいも。でもその甘さがゆえに、「おかず」としてはどう使ったらいいのか困っているかた、いらっしゃいませんか？野菜の甘みをいかして、がつんとにんにくとみそ味をきかせたこのメニューなら大丈夫！てりてりのたれがジューシーな豚肉とさつまいもにからんで、ご飯がどんどんすすんでしまいます。さつまいもが手に入ったら、ぜひ試してみて！『肉巻きさつまいものにんにくみそだれ』のレシピ材料