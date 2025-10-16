NY株式15日（NY時間12:26）（日本時間01:26） ダウ平均46421.79（+151.33+0.33%） ナスダック22718.07（+196.37+0.87%） CME日経平均先物48145（大証終比：+335+0.70%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。本日はＩＴ・ハイテク株も買われており、ナスダックも反発。想定を上回る好調な企業決算が相次ぎ、中国との貿易摩擦激化への懸念を相殺している。 取引開始前にバンカメ＜BAC＞と