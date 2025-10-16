◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神・岩崎が無失点リレーの9回を3人で締めくくった。1番からの好打順だったが、その蝦名と桑原を連続三振に仕留めると、佐野を遊邪飛とほぼ完璧な内容だった。「先頭を取れたので。いいプレーしていた選手だったですしね」。蝦名は直前の8回に大山の右飛をフェンス際で好捕しており、相手に傾きかねない流れを渡さなかった仕事はベテランならでは。「