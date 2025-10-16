◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼臨戦態勢タイガースらしく全員でやると。そこに尽きると。まあ1戦目ですから。また明日（16日）以降につなげてやると、それに尽きますね。▼2戦目は才木自由にマウンドで楽しんでもらって…、楽しむというか、らしいピッチングをしてくれると思いますから。▼継続また明日も同じように戦うのみですね。あまり言え