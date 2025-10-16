◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神・藤川監督の采配がさえ渡った。6回1死二塁から近本に三盗をさせ、森下の先制点を引き出した。なおも2死一、三塁で、途中出場していた小野寺が右前適時打を放った。継投の決断も早かった。序盤からピンチの連続で球数がかさんだ村上を5回103球で降板させた。6回に及川を投入してリズムを変えたことが、その裏の2得点につながった。及川、石井にイ