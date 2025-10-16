◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕し、阪神はDeNAに2―0で先勝した。0―0で迎えた6回1死三塁から森下翔太外野手（25）が好相性のDeNA先発・東から決勝打となる先制の中前適時打。今季リーグ2位の89打点、両リーグトップタイの勝利打点20をマークした男が持ち前の勝負強さを発揮した。チームはアド