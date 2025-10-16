13日の第1戦で2―0の9回から登板し2/3イニングを1安打1失点で降板したドジャースの佐々木は、登板機会がなかった。試合前にロバーツ監督が「起用する可能性は低い」と語っていた。試合前には左翼後方で座った相手に投本間の距離で投球練習。13日は直球の平均球速が157・7キロで9日のフィリーズ戦から2・4キロも低下しており、指揮官は「我々はそれを認識している。原因は分からないが様子を見る」と話した。