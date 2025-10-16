◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦ブルワーズ 1―5ドジャース（2025年10月14日ミルウォーキー）ブルワーズはチョウリオの先頭打者本塁打で幸先良く先制したが、後が続かなかった。ボール球に手を出す姿が目立ち、持ち味の我慢強い攻撃を発揮できていない。本拠地で痛い2連敗を喫し、パット・マーフィー監督は「（スネルと山本の）2人が素晴らしかった。ボールを追いかけすぎてしまった」と嘆いた。エースのペラルタも