◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦ドジャース5―1ブルワーズ （2025年10月14日ミルウォーキー）ドジャースのマンシーが球団単独トップに立つPS通算14本塁打目をマークした。2―1の6回2死から先発ペラルタの94.5マイル（約152キロ）をバックスクリーンに運び「長い歴史を持つ球団で記録更新できたことは大きいこと。ヨシ（山本）にもう1点余裕を与えられた」と感慨に浸った。初戦も中堅後方に特大飛球を放ったが、中堅