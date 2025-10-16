◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦ドジャース5―1ブルワーズ （2025年10月14日ミルウォーキー）【平成の怪物が行く 松坂大輔の探球】ドジャース・山本投手がポストシーズンで日本投手初の完投勝利を挙げました。ベンチでよく言葉を交わすスネル投手が前日に8回1安打無失点。この投球が刺激に、そして参考にもなったと思います。自分のボールに自信を持って、どんどんストライクゾーンにアタックして試合を支配していまし