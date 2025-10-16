◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、記録ずくめの自身メジャー初完投勝利を挙げた。9回を111球で投げ抜き3安打1失点、7奪三振。ポストシーズン（PS）での完投は17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶり、球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりで、日本投手では初めて。敵地での2連勝の立役者とな