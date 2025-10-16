◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）回またぎでも、「ミスターゼロ」阪神・石井は崩れない。7回2死一塁から3番手で登板。牧には低めスライダーを左前打にされたが、最後はフォードを空振り三振斬り。ガッツポーズでベンチへ戻った。「緊張もしていたので、勝ちたい気持ちが出ました」。続く8回はわずか6球で3者凡退。「本当にゼロで良かったと思います」。レギュラーシーズンを50試合連続