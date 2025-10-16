Appleは10月16日、新製品を発表し、その中で次期主力プロセッサ「Apple M5」を発表した。搭載製品としてMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proがあわせてお披露目されている。「Apple M5」発表、M4比でAI性能は4倍へ - MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proに搭載Apple Mシリーズプロセッサに、第3世代3nmテクノロジーで製造された最新モデルが導入されたという内容。最大構成では高性能コア4個、高効率コア6個を組み合わせ