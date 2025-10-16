◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）阪神・熊谷は「8番・遊撃」で先発し、3打数無安打、1失策と精彩を欠きながら、最後の最後で見せ場をつくった。9回2死から佐野が放った左翼ファウルゾーンへの飛球を追い、最後はジャンピングキャッチ。鮮やかに試合を締めた。先勝を喜びながらも笑顔はなく「初回の僕のエラー（2死一、二塁から牧のゴロをはじく）がなければ、リズム良くいけた」と反