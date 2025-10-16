かつてブライトンやチェルシーを率い、先月までウェストハムを指揮していたグレアム・ポッター氏が、スウェーデン代表監督就任に意欲を示した。15日、イギリス『ガーディアン』が同氏のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選のグループBを戦うスウェーデン代表は、ワールドカップ出場に向けて危機に立たされている。ここまで1分2敗と低迷するなか、13日に行われたコソボ代表戦では、32分に先制点を許すと攻撃陣