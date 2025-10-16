15日夕方、広島市の住宅で、女性が頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。大江芳樹・広島テレビ「事件は大通りに面したこちらのマンションの14階で発生しました。現在、中では鑑識活動が行われているものとみられます」15日午後6時半ごろ、広島市西区中広町で夫が外出先から帰宅した際、部屋の中で妻が頭部付近から血を流して死亡しているのを発見したということです。夫婦はともに30代でベトナム国籍とみられます。近