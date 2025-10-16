自民党と日本維新の会が連立入りを含めた政策協議をおこなうことについて、公明党の斉藤代表は、企業・団体献金の禁止など政治とカネの問題でも一致することが重要だと指摘しました。自民党と日本維新の会は、16日から党首や政調会長らが政策協議を始めますが、これについて公明党の斉藤代表は15日夜、都内で記者団の取材に応じ「連立政権であれば政策と理念の一致は大変重要なことだ」として、次のように述べました。公明党斉藤