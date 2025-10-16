「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージが１５日に開幕し、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに延長１０回の末、２―１でサヨナラ勝ちを収めた。１０回に山川穂高内野手（３３）の劇打で決着。アドバンテージ１勝を含む通算成績を２勝０敗とした。背部痛が完治していない周東佑京内野手（２９）がこの試合から戦列に復帰。ベンチスタートも９回に代打で登場し、実戦不足