メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市のいわゆる「エスカレーター条例」が制定されてから2年、エスカレーターに立ち止まって利用する人は、95％を超えました。 条例制定2年の節目を迎え、15日、名古屋駅で広沢市長ら30人が通りがかりの人たちに啓発グッズを配りました。 名古屋市の最新の調査によりますと、エスカレーターを立ち止まって利用する人の割合は95.3％で、前回より0.5