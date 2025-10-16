プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アボカドのせハンバーグ」 「カボチャのチーズ焼き」 「ブロッコリーとグリーンリーフのサラダ」 の全3品。 濃厚なアボカドをハンバーグにトッピング！チーズ焼きは市販のミートソースを使ってお手軽に！【主菜】アボカドのせハンバーグ まったり濃厚なアボカドをトッピング。お好みのパンに挟んでも♪ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー