きょうの為替市場でドル円は東京時間に一時１５０円台まで下落する場面が見られた。ドル安が主因と思われるが、円高を指摘する声も出ている。 公明党が自民党との連立を解消したことで、日本の政治が野党中心に騒々しくなっており、国民民主の玉木代表を首相候補で一本化する動きが出ている。これを受けて海外勢からは、「財政拡大・日銀の利上げペース抑制派」の高市氏が首相に就任できない可能性が高まったとし、円