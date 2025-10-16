埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の高齢女性2人が死亡した事件で、このうち1人を殺害したとして警察は元職員の男を逮捕しました。警察によりますと老人ホーム「若葉ナーシングホーム」の元職員・木村斗哉容疑者はこの施設の5階で入所者の小林登志子さんを刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いがもたれています。木村容疑者は去年7月まで施設で働いていて、現場周辺では木村容疑者のものとみられるバッグの中から血