１５日午後１１時５４分頃、ＪＲ御茶ノ水駅で人身事故が発生した。この影響で、中央線快速電車は一時、東京−高尾駅間で運転を見合わせ、１６日午前０時４５分現在では東京―武蔵小金井駅間で見合わせが続いていたが、午前１時１３分頃、運転を再開した