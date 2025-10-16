国境地帯での軍事衝突を続けていたアフガニスタンのタリバン暫定政権とパキスタンは、日本時間の15日午後10時から48時間の一時停戦で合意しました。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯では、今月11日以降、軍事衝突によって多数の死者が出ていて、タリバン暫定政権は15日にパキスタン軍からの攻撃で民間人12人が死亡したとしています。こうしたなか、タリバンとパキスタンは、日本時間の15日午後10時から48時間の一時的な停戦で