日本サッカー代表が、ブラジル代表との国際親善試合で劇的な逆転勝利を収め、10月の南米勢との2連戦を「1勝1分の合格点」で終えたと『朝鮮日報』が報じた。日本は、FIFAランキング6位のブラジルに対し、歴史上初めて勝利を記録しており、その偉業が注目を集めている。味の素スタジアムで行われたブラジル戦で、日本は前半、パウロ・エンリケとガブリエウ・マルティネッリに立て続けに失点し、0-2で折り返した。しかし、後半に入る