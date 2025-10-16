ソフトバンクは１５日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）で日本ハムと対戦。２―１で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が７回無失点の好投でチームを勝利に導いた。本調子でなくとも、粘り続けた。モイネロは初回、四死球に自らの送球エラーも絡みいきなり二死満塁のピンチを背負った。それでも清宮幸を一ゴロに打ち取りピンチを脱