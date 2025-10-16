ボートレース蒲郡の「幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース」は１５日、予選２日目が行われた。中村桃佳（３２＝香川）は２日目２Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを決めて１Ｍ先マイ。２Ｍでターンが膨らみ、ヒヤリとしたがそのまま１着を守り切った。前節のＧ?７０周年記念で準Ｖした５４号機にも「ペラはちょっとしか叩いていないけど、全然いける。バックの足はめちゃくちゃいいのでステイ」と好感触をつかんで