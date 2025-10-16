人違いで面識のない男性を金属バットで襲撃したとして、トクリュウのメンバーが逮捕されました。小林剣心容疑者（21）ら6人は2025年4月、東京・調布市で、面識のない男性（当時20代）を金属バットで殴るなどの暴行を加えた上、スマホを奪った強盗致傷の疑いが持たれています。男性は顔を骨折するなどの重傷を負いました。小林容疑者らは違法薬物の密売をめぐりトラブルとなった相手に報復するために集まりましたが、トラブル相手と