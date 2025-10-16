恐怖などの感情と結びついた記憶が強く残る仕組みを明らかにしたと、理化学研究所などの研究チームが発表した。記憶の主な担い手とされる神経細胞とは異なる細胞が重要な働きをしていた。心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）やうつ病の治療などに役立つ可能性がある。論文が１６日、科学誌「ネイチャー」電子版に掲載された。理研の長井淳チームディレクター（神経科学）らは今回、脳内の「アストロサイト」という細胞に着目。