ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１０周年記念〜しあわせ街道杯〜」は１５日、予選２日目が行われた。小野達哉（３９＝大阪）は２日目、２Ｒでは６コースから２着を確保。９Ｒでは３コースから強気に握って２着。ここまで３、１、２、２着とオール３連対キープ、得点率４位で予選最終日に臨む。「伸びは普通か少しいいぐらい。レース足がいいですね。エンジンはいい」と舟足にも好感触をつかんでいる。２０２６年前期適用