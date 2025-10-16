ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」は１５日、準優勝戦が行われた。藤原仙二（２１＝滋賀）は準優９Ｒ、２枠から２着で優出。「全部がいい。バランスが取れて上位です」とタッグを組む２０号機を大絶賛する。さらに「負ける人はいないと思う。トータルで節一」と胸を張る仕上がりだ。当地は２０２３年１月１日にデビュー初勝利に水神祭を挙げたメモリアル水面。「今まで海水の場