「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ（みずほペイペイ）が１５日に開幕し、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに延長１０回の末に２―１でサヨナラ勝ちを収めた。１０回一死満塁から山川穂高内野手（３３）の劇打で決着。アドバンテージ１勝を含む通算成績を２勝０敗とした。試合は先発のモイネロが立ち上がり苦しみながらも７回零封と奮闘。絶対エースの力投に打線