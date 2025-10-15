◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×−1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）本塁打王4度の大砲が泥くさい一打で拳を突き上げた。延長十回1死満塁。山川穂高が激闘に終止符を打った。「本塁打であれ、安打であれ、勝ちは勝ち。ラッキーです」。玉井からのサヨナラ打は高くはずみ、前進守備の三塁手の頭上を越えた。今季は不振が続き、CS初戦も「7番DH」で出場。5打席目