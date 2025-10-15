◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第1戦ソフトバンク2×―1日本ハム（15日、みずほペイペイドーム）たゆまぬ努力のたまものだ。「4番一塁」で出場したソフトバンクの中村晃外野手（35）が延長10回に犠打を決め、チームの勝利に貢献した。延長10回無死一塁。5番手金村尚真が投じた初球をきっちり投前に転がした。その後、牧原大成が申告敬遠、今宮健太が左前打を放ち、1死満塁とすると、山川穂