15日午後8時すぎ、山陽自動車道で少なくともトラック3台が絡む事故があり複数のケガ人が出ています。事故があったのは広島市安佐南区の山陽自動車道、広島インターチェンジ付近の下り線です。15日午後8時20分ごろ、消防に通報があり、少なくともトラック3台がからむ交通事故で2台の車に閉じ込めがあったということです。消防車9台、救急車3台が出動し救助活動にあたりましたが、重傷を含む複数のケガ人が出ている模様です。