インタビューに答えるSMBC日興証券の吉岡秀二社長SMBC日興証券の吉岡秀二社長（61）は15日までに共同通信のインタビューに応じ、日本企業の株式発行による資金調達を支援する業務で証券業界首位を目指す考えを示した。米金融大手との合弁で立ち上げる新会社に事業を集約して攻勢に出る構えで「世界水準の体制を構築して成長を加速させる」と述べた。SMBC日興証券によると、日本企業の資金調達に伴う株式の発行金額を競う世界ラ