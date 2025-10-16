1997（平成9）年10月16日、脳死ドナーからの移植を可能にする臓器移植法が施行された。「日本腎臓移植ネットワーク」が多臓器に対応した新組織に改組され「日本臓器移植ネットワーク」が誕生した。写真は前日に看板を掛け替える職員。法に基づく国内初の脳死移植は、施行から1年4カ月後の99年2月に行われた。