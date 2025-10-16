「働くお姉さん」より林未珠さん 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、不動産営業としても働く林未珠さんが登場。「NEXT推しガール！」では関谷瑠紀さん、「推しメンFile」では塩田一期さんがグラビアを披露している。 「NEXT推しガール！」より関谷瑠紀さん 「推しメンFile」より塩田