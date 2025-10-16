16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8210円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては537.33円高。出来高は1万1899枚となっている。 TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物