ニッポン放送「JO1のオールナイトニッポンX」が15日深夜（16日午前0・00）に生放送され、パーソナリティーの白岩瑠姫（27）が謝罪した。同日にメンバーの大平祥生（25）が「規定に反する事案が発覚」したとして活動休止が発表されていた。番組の冒頭、白岩は「生放送のお時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と切り出すと「この度はJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんで