ＳＭＢＣ日興証券の吉岡秀二社長は、読売新聞のインタビューに応じた。２０２７年１月に事業を開始する米証券大手ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループとの合弁会社に関し、日本企業の新規株式公開（ＩＰＯ）や増資などの事業分野で「トップを目指す」と述べた。合弁会社のＳＭＢＣ日興ジェフリーズ証券は、日興が議決権ベースで株式を６割保有し、４００人以上の人員を送り込む計画だ。日興の投資銀行部門なども一部集約