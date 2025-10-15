警察によりますと、15日午後6時半ごろ、広島市西区の交番に「妻が血を流して倒れている」とベトナム国籍の夫とみられる男性から通報がありました。夫婦が暮らしている集合住宅の一室で、ベトナム国籍の妻とみられる30代の女性が頭から血を流して仰向けの状態で倒れていたということです。頭には傷があり、女性はその場で死亡が確認されました。警察は、殺人事件として犯人の行方を追っています。