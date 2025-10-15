コンビニ大手のローソンは中間決算を発表し、1店舗あたりの平均売上高は、1日60万円を超えて過去最高になったと明らかにしました。ローソンはきょう（15日）中間決算を発表し、今年3月から8月までの売上高にあたる営業収益は6218億円で、前の年の同じ時期より8.7％増加しました。最終的な利益は383億円で、9.8％の増益でした。この時期としては3年連続で過去最高を更新し、1店舗あたりの1日の平均売上高が初めて60万円を超えたとい