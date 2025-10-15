オリオールズの菅野智之投手（36）が15日、テレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。東海大相模の後輩である阪神・森下翔太外野手が、DeNAとのCSファイナルS第1戦で決勝打を放ち「ここぞという時の集中力は本当に凄い」と評した。昨季まで巨人でプレーし、何度もCSを経験した右腕は「当たり前のことを当たり前にプレーするのが凄く大事」と大舞台に臨む秘訣を口に。試合は6回1死三塁で森下が決勝の中前適時打。菅野は母